工策會「台中市創業育苗資源共享平台」的「創業巴士」16日從中興大學出發，參訪創業基地。（台中市工策會提供／陳淑芬台中傳真）

台中市工策會串連14所大專院校成立「台中市創業育苗資源共享平台」，「創業巴士」今天搭載35名青創團隊學子從中興大學發車，帶領青創團隊參訪創業基地，交流學習，了解未來創業可用資源。工策會總幹事黃于珊表示，希望青年學子認識台中創業資源，讓創業團隊如虎添翼。

台中市工商發展投資策進會「創業育苗資源共享計畫」，在今年5月間舉辦「創新創業競賽；暑假則以跨校師資提供課程輔導。今天再推出「創業巴士」活動，有35名來自不同學校的創業團隊成員參與，參訪「TCN創客基地－台中據點」、「台中社會創新實驗基地」、「中科智慧機器人自造基地」等創業基地。

中興大學前副校長王精文表示，創業者初創常有資源不足的困難，感謝台中市府支持舉辦「創業巴士」活動，希望能延續競賽成果與課程輔導累積的創業能量，了解未來創業資源，並鼓勵參與團隊持續精進。

東海大學以流浪動物為主題的創業團隊成員參觀後表示，「台中社會創新實驗基地」的非營利組織、志工、社會企業、青創的特色很符合團隊需求，日後有需要將來此尋求相關資源。

台中教育大學以動物產品為主題的團隊成員則指出，由於學校的設備有限，「TCN創客基地」提供的3D列印機與雷射雕刻機將有助於動手實作，進行產品開發與製造；「中科智慧機器人自造基地」讓參與團隊對於AI軟硬體的應用能更加了解。

工策會「台中市創業育苗資源共享平台」邀請中興大學、東海大學、靜宜大學、台中科技大學、台中教育大學、朝陽科技大學、嶺東科技大學、建國科技大學、亞洲大學、虎尾科技大學、弘光科技大學、暨南國際大學、雲林科技大學及龍華科技大學14所學校參與。

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