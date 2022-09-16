國際權威期刊《The Lancet》最新研究指出，2019年高達45%的癌症死亡人口與可預防的風險因子有關，包括不健康的飲食習慣、抽菸、飲酒、肥胖（BMI過高），這些因素造成全球一年癌症死亡接近460萬例。醫師提醒，蔬菜水果攝取不足、飲食西化，都可能是致癌的潛在因子，但蔬菜水果含有豐富植化素，可造成各種生物效應以延緩癌症形成，甚至讓癌細胞逆轉變成良性細胞。

台灣癌症基金會執行長賴基銘表示，科學統計發現，多吃蔬菜水果的村莊、部落族群的癌症發生機率較小。進一步分析份量，攝取蔬菜水果小於等於4份會明顯增加罹癌率或癌症進展風險，並導致壽命縮短。要預防身體發生癌症，每日攝取「5份以上」的蔬菜水果是關鍵。

賴基銘說明，蔬菜水果含有豐富植化素（Phytochemicals），可造成各種生物效應以延緩癌症形成，包括促使癌細胞走向凋亡、抑制癌細胞初期分裂、減少血管新生、增加免疫調控、增加細胞抗氧化。另外，植化素會抑制癌的幹細胞形成，甚至讓癌細胞逆轉變成良性細胞，誘導癌細胞的良性分化。

●胃癌從前三名逐年回落 空腹吃蔬菜水果2大好處

吃蔬菜水果的時間會影響抗癌成份效果？賴基銘指出，鼓勵民眾在空腹時先攝取蔬菜水果，達到「直接保護」及「容易吸收」的目的。空腹時吃蔬菜水果能保護胃壁、降低胃及食道相關癌症發生，而空腹時吸收有效成份及營養素效率更佳，有助於植化素進入血液，增加癌細胞調控能力。

賴基銘表示，台灣早年癌症發生的前3名以「肝、肺、胃」居多，近年來，胃癌已回落到7、8名以後。胃癌發生率的大幅降低，極大部份與飲食改善、多吃蔬菜水果有關。

●大腸癌兇手是「三多一少」？ 及早發現瘜肉是關鍵

大腸直腸癌多年來位居癌症發生第一位，更有不少名人、藝人因大腸癌逝世。賴基銘指出，大腸直腸癌與飲食西化密切相關，其特徵是三多一少：油炸多、紅肉多、脂肪多、纖維少，常與現代人便秘問題有關。要減少大腸癌發生，飲食改變是最重要的一環。

賴基銘提醒，為了及早發現大腸癌，務必定時接受糞便潛血檢查，糞便潛血最大宗原因是痔瘡與瘜肉，若未及早發現瘜肉並切除，很可能在腸道內轉變為癌前病變，最終造成大腸癌。

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