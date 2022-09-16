嘉大食科所博一生李雅琪秀出今天新上架嘉大合作社的農產品。（廖素慧攝）

茶二代開發掛耳式沖泡茶包，沖泡好喝的茶很方便。（廖素慧攝）

用透明酒杯把阿里山茶喝出時尚感，開拓年輕族群市場。（廖素慧攝）

農友用冷凍乾燥技術製作原味鳳梨乾。（廖素慧攝）

嘉義大學、屏東科技大學、台南區農改場及高雄區農改場16日簽署聯盟合作意向書，擴大服務農民的食材加工、加值，有8家農產品上架嘉大合作社，有農友開發「掛耳式沖茶包」，用透明酒杯把阿里山茶喝出時尚感，開拓年輕族群市場。

經營茶葉30多年的茶二代洪國賓經由嘉大輔導，開發出掛耳式沖茶包，阿里山茶葉揉壓成球形，用飲水機的熱水沖開茶葉，有淡淡花香氣，爽口生津，裝盛在透明玻璃杯，蜜黃明亮茶色更顯得晶瑩剔透，把茶喝出時尚感。

洪國賓說，傳統茶包多用茶粉，這款「氳香原茶」掛耳式茶包，沖熱水時讓茶原葉伸展開來，用透明酒杯裝盛，就是要吸引年輕族群也喜歡喝茶，任何茶種都可以這樣沖泡，而且呈現如壺泡的香味、韻味、喉味，這裡面就有厲害的關鍵技術了。

氳香原茶、安心凍乾草莓、饗蔬脆、黑餳麥芽膏、黑金剛花生及各式果乾（芒果乾、火龍果乾、青芒果乾、鳳梨乾）等8家業者，展示共同開發的特色農產初級加工品，而嘉大校長林翰謙也為產品上架到嘉大員生消費合作社，對外展售。

嘉大配合農委會為農民利用在地農作物加工加值，去年10月成立農產加值打樣中心，以專業技術、食品加工廠設備資源，為農產品做初級加工、輔導上市。

農委會為擴大服務量能，促成嘉大農產加值打樣中心、屏東科技大學、台南區農改場、高雄區農改場合作，這4個單位16日在嘉大簽署「農產加值打樣中心南區聯盟」合作意向書。

嘉大校長林翰謙表示，未來將持續串接南區聯盟的力量，深化產官學間合作，強化初級加工品及銷售通路，嘉大合作社1年營業362天，歡迎大家來支持在地農產品。