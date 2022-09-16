九合一選舉進入倒數，許多參選人勤走基層爭取更多支持！國民黨新竹市長參選人林耕仁今(16)日回到家鄉香山拜票，聽到好幾次「阿仁」，讓他非常的感動。林耕仁表示，「香山，有家的聲音；鄉親，給我家的感覺」。

「你有多久沒有回家？」林耕仁稍早在臉書撰文表示，很多人為了生計，隻身漂泊在外打拚，鮮少有機會回到故鄉。林耕仁說他很榮幸，從出生到現在，都留在自己的家鄉，以不一樣的身份，為更好的新竹盡份力。清潔工讓美麗環境實現，議員讓在地服務落實，將來擔任市長，打造新竹移居、宜居、怡居好所在。

林耕仁提及，他今天回到家鄉香山拜票，就聽到了好幾次「阿仁」，「阿仁」是很親近的家人、朋友對他的稱呼，也有很多民眾好朋友緊緊握住他的手，給他支持與肯定，林耕仁感性表示「香山，有家的聲音；鄉親，給我家的感覺」。

林耕仁最後也向支持者與市民喊話，讓他帶著這些祝福，前進市府為大家服務。「新竹是我的家，也是大家的家，我們一起讓家鄉變好，加油！」