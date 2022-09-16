新北市議會今（16）日下午由民進黨議會黨團副總召李倩萍、議員林銘仁、賴秋媚及林林裔綺針對新北幣及新北行動支付（NewTaiPay）進行總質詢。李倩萍批評，市府花了5796萬但宣傳與配套都不完整，在執行上卻沒有成效；林銘仁更是質疑安全性的問題，認為新北幣等同現金，萬一沒有市府沒有足夠擔保，市府恐有破產的風險。

李倩萍指出，新北市府大力推動新北行動支付及新北幣，並說可以跨區域流通、超越其他縣市的城市幣服務，但新北幣的性質是虛擬貨幣或紅利點數卻是切身未明，且至今宣傳及配套措施都不夠完整，加上新北幣相較其他縣市起步較晚，應增加其他誘因才能提高民眾的使用意願。

林銘仁則是針對風險問題提出質疑，虛擬貨幣的推行需要國家力量或金條來作為擔保，但背後支應的費用仍是以公務預算為主，若是未來執政者不承認新北幣，民眾該如何兌現？萬一市府無法兌現，不僅讓市府財政有破產的風險，更可能讓市府帶頭變成詐騙集團。

林裔綺則認為，市府表示新北幣的扣抵可以運用在線上平台與實體通路，更強調目前已有2700家特約廠商可以施用，但實際試用下，卻看不到任何優惠，批評新北行動支付的行銷宣傳太慢、優惠誘因不足。

而賴秋媚則是親自走訪新北幣試辦的五股公有市場，但地方民眾卻普遍沒有使用習慣，加上五股公有市場近期經營狀況不佳，也有民眾反映缺乏接駁車，降低前望消費的意願，認為市府的宣傳成效不如預期，讓試辦成效大打折扣，也要求針對大眾運輸服務加強。

對於議員的質詢內容，新北市研考會主委林豐裕回應，目前新北幣及新北行動支付仍在試辦階段，預計試辦至今年年底，未來的大方向仍是朝全國通用邁進，現階段以鼓勵在地消費為主，且已與4大超商接洽，目前完成其中2家的簽約與測試，在測試上沒有發現技術上的問題。

至於在行銷宣傳方面，新北也參考其他城市的相關內容，未來也會持續加強，使用方式與推廣都會完整對外說明。安全性的部分，林豐裕也說明，所有資料都在資料庫保護下，沒有安全疑慮；侯友宜則補充，虛擬貨幣並非新北獨創，都有很多法規在做規範，也相信中央積極推動的方向。