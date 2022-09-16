役政署代理署長沈哲芳（中間排左七）與苗栗縣長徐耀昌（中間排左六）主持備役役演訓開訓典禮。（役政署提供／謝明俊苗栗傳真）

為有效運用替代役備役役男戰時或非常事變，協助災害防救、緊急救護及支援後勤輔助任務，役政署委由苗栗縣政府16日上午在縣府消防局，舉辦替代役備役役男演訓召集暨現役役男法紀教育，由役政署代理署長沈哲芳及苗栗縣徐耀昌共同主持開訓典禮，計有100位備役及18位現役役男參加，訓練課程並結合EMT1初級救護繼續教育課程，場面士氣高昂。

役政署代理署長沈哲芳表示，內政部長徐國勇相當重視替代役男服役訓練的質量，指示自109年起所有服替代役役男均須接受完整的初級緊急救護員EMT1訓練，並取得合格證照，以發揮替代役在全國各地救護的量能，包括國際友人對於我國替代役役男能有此高質量的救護技能都讚許有加。

16日參訓的118位役男，包括了公共行政役、社會役、警察役及消防役役男，藉由EMT1初級救護繼續教育訓練課程強化召訓人員對救護的認識，以利因應日常緊急事故保護親友或是未來協助救災等工作，成為國家緊急救護的重要支援能量。

沈哲芳指出，自2000年實施替代役制度以來，替代役男服役期滿後身分轉變為備役役男，迄今列管退役備役役男約有27萬6千人，苗栗縣列管8年內備役役男約有6千400人。且替代役備役役男已納入全民防衛動員人力準備方案重要的一環，依替代役實施條例第59條規定，替代役男服役期滿後，應按其服役類別、專長、年齡、體位納入勤務編組，平時演訓、非常事變或戰時，得視需要召集服勤，延續服務社會的熱情和精神。