李易（左）遭王少偉（中）和鯰魚哥大開玩笑。（台視提供）

台視《綜藝3國智》明（17日）進入倒數第2集播出，節目回歸計時賽制，分作紅、黑、藍3隊PK，每關時間花的越少越佔優勢，並邀請馬力歐、李宣榕及郭芝吟來到節目。馬力歐和威廉、哈孝遠及花花一組，一開始就對分組邏輯提出疑問：「你們是健康一組、不健康的一組嗎？」

哈孝遠手搭在馬力歐身上，無奈說：「我們兩個就是要等救護車來的那一組。」王少偉開玩笑說：「你們兩個可以錄到節目最後，就算贏了啦！」馬力歐幽默表示：「過分就過分在，你明明知道會有事情發生，還讓我們穿黑的，再怎麼樣，也要讓小哈穿紅的走啊！」哈孝遠無辜遭受毒舌攻擊，一時忍不住情緒，大喊：「平常開場沒有錄這麼久，快一點啦！」

本集玩遊戲要追求最短時間完成，大家在時間壓力下，都顯的有些激動，而李易遊戲出包使得藍隊掉分，王少偉和鯰魚哥一反平時大幹譙路線，兩人不但假裝沒看見，情緒也十分平靜。李易在遊戲結束後解釋，因為平衡沒抓好，不小心掉棒，才花了比平常多的時間才完成遊戲。

王少偉眼神閃爍表示：「沒關係，反正我們也不敢說什麼啊！」鯰魚哥在一旁也緊閉雙唇沒有發表意見，李易則開口表示：「拜託你們說點什麼吧！」王少偉只是搖搖頭說：「不用了，我還想參加威廉的婚禮。」鯰魚哥也跟著說：「我還想跟易哥借錢！」

李易先前才透露，在《3國智》中莫名的成為「有背景的人」，連老爸都以為家裡電話被監聽。鯰魚哥雖然開玩笑說要跟李易借錢，但後來想想作罷，打趣說：「不行，他是高利貸。」李易為人隨和直接放棄掙扎，露出燦笑一起大玩「黑道梗」，笑回鯰魚哥：「自己人借錢，算你兩分利就好了。」