連鎖餐飲集團王品(2727)近期鎖定中、平價火鍋積極拓點，集團鍋物品牌2022年第三季合計大舉新展達11家店。其中，主打台式風味鍋物的「尬鍋」跨出台北，於桃園中壢開出品牌第3店，並於今（16）日正式開幕。

王品集團自2004年創立「聚」跨足鍋物業態，迄今鍋物版圖已涵蓋方便即食的小火鍋、大眾化的涮涮鍋、擁有忠實客群的麻辣鍋，及近期風靡全台的吃到飽鍋物，而去年開出的「尬鍋」搶進風味火鍋市場，成為集團鍋物布局的最後一塊拼圖。

截至8月底，王品旗下鍋物品牌包括「石二鍋」73家、「聚 日式鍋物」19家、「12MINI快煮鍋」16家、「青花驕」8家、「和牛涮」8家、「嚮辣」8家、「尬鍋」2家。據王品財報揭露，鍋類事業群2022年上半年營收10.39億元、年增達37.28％。

王品表示，集團近期鎖定中、平價火鍋積極拓點，第三季迄今鍋物品牌合計已新展11家店，包括「12MINI快煮鍋」6家，以及「聚 日式鍋物」、「青花驕」、「和牛涮」、「嚮辣」、「尬鍋」各1家。其中，主打台式風味鍋物的「尬鍋」跨出台北，前進桃園開出品牌第3店。

「尬鍋」中壢元化店坐落於海華商圈，因比鄰中壢SOGO百貨、威尼斯影城，周邊商業活動發達，吸引不少高所得族群入住，當地金華里更奪下桃園「第二富里」頭銜。「尬鍋」看好此區消費力，進駐開出2層樓新店，90坪空間設有88席座位。

「尬鍋」以復古潮流風格打造台潮鍋物殿堂，粉光水泥、拼貼磁磚映出台灣復刻意象，色塊與霓虹元素增添摩登氛圍。為慶祝開幕，王品「無三不成禮」，祭出首三日抽整單免費、中壢人平日用餐9折、周周抽2000元開鍋金三重優惠。