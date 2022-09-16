歡慶60歲生日，國泰人壽16日宣布發行限量600枚NFT（非同質化代幣），帶領民眾與保戶輕鬆收藏屬於國泰人壽的永續概念數位藝術。國壽指出，只要完成指定永續任務就能免費領取「國泰人壽60週年限量NFT」，該NFT由國泰人壽「樹寶」與網路人氣知識型插畫家「怪奇事物所」攜手推出，內容以永續經營為主題。

國壽指出，即日起民眾登入國泰人壽NFT活動頁，完成指定永續任務二選一，一是於國壽Youtube頻道觀看企業永續影片「因為相信，所以看見」，二是追蹤國壽企業永續Instagram帳號「paytoearth_cathay」，即可獲得通關密碼；9/17中午12點起，至活動頁輸入通關密碼，參與鑄造的前600名民眾就能免費領取「國泰人壽60週年限量NFT」。

國壽指出，此次限量發行的600枚NFT，由國泰人壽「樹寶」與網路人氣知識型插畫家「怪奇事物所」攜手推出，內容以永續經營為主題，樹寶和怪奇事物所所長共同拿起各種造型的澆花器灌溉心愛的植栽，搭配各式場景變換，象徵每個人做出一點點改變，永續的小樹苗就能發芽生生不息；除了採盲盒機制發行，更有隱藏版彩蛋，如特殊款樹寶及怪奇幼苗，等著被幸運兒納入自己的數位藝術收藏。

在領取流程上，民眾可快速同步 Apple、Google、Facebook 三種社群平台現有帳號，相較於過去建立NFT錢包的繁瑣流程，大幅降低參與門檻，且完全無需交易成本。同時，擁有國壽60週年NFT的民眾，9/21再度登入活動頁面可兌換「國泰人壽X春池玻璃聯名杯組」，國壽保戶還可再兌換60週年限量禮品，一莢籽（一甲子）香氛或筆電包，加碼回饋保戶支持。

國泰人壽表示，國壽60週年鼓勵同仁跳脫既有框架、擁抱創新，成為「你比你想的勇敢」的實踐者，面對數位金融時代的轉變，緊跟集團數位轉型腳步，繼去年首家推出一站式遠距保險服務「CVX泰好保平台」、首創「groupins+國泰團險數位家」、打造「自由配個人保險平台」後，近期更與國泰世華銀行合作，領先業界共同推出兼顧「儲蓄」與「保障」的跨界金融服務「利即保」，展現數位創新的新氣象。