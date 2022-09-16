萬眾期盼的台灣設計展將於10月在高雄隆重登場，高市府許多局處均投入參展，特別的是，這是歷屆設計展以來，首次有青年局參與重點展區規畫，此次高市府青年局以「青春限動」為主題在棧六庫展出，活動邀集多組跨領域、跨時代青春案例匯集中島棧六倉庫參展。

高市府青年局表示，此次棧六庫展區以「青春限動」為主題，特別邀請第32、33屆金曲獎主視覺設計師楊士慶操刀，設計中島棧六庫「青春限動」主視覺，楊士慶以自己的臉孔作為素材，並重新解構拼貼，透過多面向裁切的拼接畫面，結合簡約洗練的色彩計畫，詮釋社群時代中限動影像的創作風格，也帶領群眾反思專屬自我青春的模樣與態度。

高雄市副市長史哲擔任此次「台灣設計設計台灣」總策展，史哲指出，剛開始擘畫2022台灣設計展時，就思考如何透過台灣設計展反映「設計」在此刻、當下及未來的作用，並使用高雄遼闊的視野、格局向大眾講述「設計」這件事。今年台灣設計展將展示出青年透過各種層面設計回應現況，並成為改變世代的力量。

史哲進一步表示，今年台灣設計展有別以往，首次有青年局加入台灣設計展，也是第1次用近1200坪的展區認真闡述「青年設計力」，期待透過「台灣設計設計台灣」與青年設計師們一同挑戰與改變，共創不一樣的格局。

青年局長張以理表示，青春不應是年齡數字，而是一種狀態，台灣設計展特別邀集多組跨領域、跨時代青春案例匯集中島棧六倉庫展區，展現青年局培育青年的各種延伸範疇，有世代青年、國際青年，甚至首次邀請高中職學生登入台灣設計展。

青年局表示，「青春限動」展區於9月30日起在設計中島棧六倉庫搶先起跑，並從10月1日至10月23日周末力邀多位台灣青年設計師與各設計領域講師到場，更打造沈浸式虛實影音派對體驗，邀請入場民眾一同探索青春的無限可能。