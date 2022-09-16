北京政府力拚在半導體產業自給自足，減少對外採買晶片設備。根據南華早報報導，統計今年1~8月大陸晶片公司倒閉數量已創歷史新高，分析受到抗疫封城、以及陸美關係緊張，大陸晶片自給自足的狀態正在惡化。

報導指出，根據大陸官方備案的企業徵信機構企查查統計數據，在今年1~8月期間，包括在註冊名稱、品牌包含「芯」一詞的實體 ，其中多達3470家辦理註銷登記，此數字超越2021年的3420家，以及2020年的1397家。

為幫助北京實現半導體自給自足目標，在過去兩年大陸公共和私營部門掀起了一陣投資熱，但近期卻出現倒閉浪潮。報導提到，大陸在2020年成立2萬3100家晶片相關企業後之後，又在2021年新增了4萬7400家。

大陸半導體行業協會副會長Yu Xiekang先前表示，上海在6月1日結束為期兩個月的封城，導致消費電子產品需求大幅下降，進而抑制大陸半導體行業上半年的成長。

香港中文大學深圳高等金融研究院兼職教授Zheng Lei分析指出，半導體是資本密集產業，示警在激烈的競爭和當前嚴峻的市場環境下，部分新註冊的晶片業者可能難以繼續經營。

另一方面，美國也持續在半導體領域牽制大陸發展，根據路透報導，美國計畫在下月擴大限制，打算再禁止3家公司出口14奈米以下晶片設備給大陸，據悉新的制裁措施還可能涵蓋採用上述晶片的產品。