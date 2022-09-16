澎湖與宜蘭2縣政府首度跨域合作，17日將在澎湖休憩園區辦理水保森林同樂會暨水土保持月聯展活動，一起感受永續的森林生命力外，也以行動來關懷水土保持下的大地。

澎湖縣政府農漁局表示，面對極端氣候對環境所造成的影響，水土保持與環境撫育工作刻不容緩，尤其澎湖位處離島，長年受海洋與季風影響，水土保持與台灣本島迥異，做好防風固土、涵養水資源是林務刻不容緩的工作。除了積極培育防風、綠化植物外，用林木保護澎湖的大地與水資源，確保生物多樣性，澎湖休憩園區就在這環境下，營造成澎湖最大的森林休憩公園綠地。

澎湖縣政府農漁局表示，首度跨域合作舉辦的「水保森林同樂會」，除了有農委會水土保持局、宜蘭縣政府等機關跨區參與外，還有澎湖縣內30多個推廣水土保持、環境保護的農村再生社區一同參與，以行動來感受永續的森林生命力，共同關懷水土保持下的大地。

澎湖縣政府表示，「水保森林同樂會」有靜態的水保成果展，發現園區在森林撫育下所蘊含的生命力，動態則有森林與水土保持教學資源的市集闖關與森林實境解謎體驗等，民眾可到園區吸收芬多精，與林中的野生動植物一起森呼吸，樂活人生。（編輯：黃世雅）1110916