台中一名女子和老公一起去健身房運動突然倒地，緊急送醫後發現疑似是腦動脈瘤破裂所致。對此，ICU醫師陳志金表示，腦動脈瘤不是腦瘤，但隨時都可能破裂，破掉後恐致腦出血、昏迷，甚至死亡。而腦動脈瘤破裂時，最典型的症狀就是突如其來的爆炸性頭痛，建議有這樣的狀況就快就醫。

ICU醫師陳志金今在臉書發文說，腦動脈瘤不是「腦瘤」，雖然2個疾病的名稱裡面都有「瘤」字，但是卻是不同的東西。腦動脈瘤是腦動脈的血管璧較脆弱，凸起了一顆像「瘤」狀的東西，但它隨時可能破掉，造成腦出血，也有可能會導致人昏迷，甚至有可能會致命，是一顆「不定時炸彈」。

健身險丟命! 女練"臀推"突昏迷 竟"動脈瘤破裂"│中視新聞 20220916

貼文引起網友討論，不少人大呼長知識了，原本看到「瘤」這個字，就直接聯想到是腦瘤，沒想到不是。「真的！看到瘤這個字，都會自動和腫瘤做連接」、「哇，真的長知識了」、「謝謝醫師的解釋」。

根據台北醫學大學官網的衛教文章，腦動脈瘤和腫瘤的細胞異常增生完全不同，因此不用擔心會像惡性腫瘤那樣轉移、傷害到身體其他健康器官。當腦動脈種瘤破裂，最典型的症狀是突然發生爆炸性頭痛，有些人也會出現頸部僵硬、眼睛脹痛與噁心嘔吐的症狀，嚴重的話甚至會失去意識或當場死亡。

罹患腦動脈瘤平常不會有感覺，但是當它越脹越大的時候，或者是被撞擊太大力，就有可能會破裂。不過，當腫瘤膨脹的過程中，可能會壓迫到周邊的腦神經組織或是神經，造成眼瞼下垂、頸部僵硬、複視、動眼神經麻痺、視野缺損與顏面疼痛等狀況。