歐洲央行(ECB)副行長金多斯(Luis de Guindos)對葡萄牙一家報紙說，歐元區的經濟成長減速，甚至可能出現的衰退，將不足以控制通貨膨脹，歐洲央行將不得不繼續提高利率。

Expresso周五援引金多斯的話指出，經濟放緩不會單槍匹馬地「解決」通膨。

他補充稱，經濟放緩將減輕需求壓力，此將降低通膨。但同時之間，我們必須從貨幣政策的角度採取行動，以穩定通膨預期，避免出現第二輪影響。