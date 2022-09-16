身障朋友遊南投縣大雁村漫心湖，首次體驗揉茶、烘茶等製作日月潭紅茶製程。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

集集特有生物中心專家也在漫心湖放養溪哥、馬口魚等本土魚保種。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

澀水社區居民聽從專家建議，復育瀕臨絕跡、稀有的埤塘型魚類。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣魚池鄉澀水社區的「漫心湖」公園上月開幕啟用，規畫施作的農委會水保局強調全區導入無障礙友善的步道，15日特地邀請15名身障人士來遊玩，並體驗製作紅茶，他們稱讚公園環境設施友善，不過低矮柵欄讓他們有點害怕，希望柵欄能再高一點；另集集特有生物中心專家也在漫心湖放養溪哥、馬口魚等本土魚保種。

大雁村長陳秋坤說，他10年前從都會區回到鄉下故鄉加入社區營造，認為故鄉的自然生態環境豐富，以環境永續為主軸，撰寫計畫書向政府機關申請經費，如請林務局南投林管處整修水上森林步道，請水保局興建以生態工法打造的雙心生態池「漫心湖公園」，希望透過低碳旅遊帶動家鄉的發展。

農委會水保局指出，澀水社區「漫心湖公園」全區導入無障礙友善的步道、觀景展演平臺與休憩設施，並營造多孔隙空間、栽植多樣原生種水陸生植物，打造出這豐富自然、全齡可親的美麗生態棲地景點，15日特地邀請15名身障人士來為該公園的友善環境打分數。

體驗遊客楊正宇表示，他住台中市都會區，礙於身障所以很少到鄉間旅遊，他首次到南投縣澀水茶區，這邊的風景很優美，揉茶、製茶體驗很新奇，漫心湖公園的無障礙步道很完善，不過可能是為了美觀，湖邊柵欄不夠高，很怕沒控制好輪椅，不小心就滑進湖裡。

陳秋坤說，社區一直朝「生態綠化、綠能節能、資源循環、低碳生活」而努力，為了將瀕臨絕跡、稀有的埤塘型魚類進行復育，聽從集集特生專家建議在湖裡放養苦花、溪哥、鰕虎、馬口魚等本土魚種，讓長輩喚起小時候的回憶，並教育下一代認識台灣原生魚。