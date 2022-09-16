台鐵與近鐵聯合舉辦「靚距離、賞小鹿」活動，民眾可以在車站巧遇奈良鹿以及集紀念章，集完章後還能兌換限量磁鐵書籤。今日在高雄車站首登場，依序於台中、屏東、台東、花蓮及台北站巡迴展示，每站展示約1個月，活動至明年3月15日。（崔正綱攝）

台鐵為慶祝與日商近鐵投資控股股份有限公司友好締結5周年紀念，特別舉辦「靚距離、賞小鹿」活動，民眾可以在車站巧遇奈良鹿以及集紀念章，集完章後還能兌換限量磁鐵書籤。今日在高雄車站首登場，依序於台中、屏東、台東、花蓮及台北站巡迴展示，每站展示約1個月，活動至明年3月15日。

近鐵公司總經理土井康敬表示，本次活動主軸放在奈良鹿，奈良鹿自古以來就被認為是帶來幸福的神明使者，相當受到重視，希望本次活動能為台灣的大家帶來幸福與好運。期望台鐵與近鐵的關係能好上加好，雙方連線發展能更加活性化，預祝台灣與日本觀光交流人口能夠蒸蒸日上。

奈良鹿雕像於今年9月16日起於高雄站首度亮相，之後依序於台中站、屏東站、台東站、花蓮站及台北站巡迴展示，每站約展示1個月，台鐵也藉由奈良鹿雕像巡迴展示，為台灣民眾祈福。

台鐵表示，若集章摺頁集滿6站紀念戳章後，憑集章摺頁截角可至上述6站擇1站兌換台鐵X近鐵友好5周年紀念磁鐵書籤1份，集章摺頁及磁鐵書籤數量有限，兌完為止，快跟著奈良鹿來趟愜意的環島旅行吧！