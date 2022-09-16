網美恩齊兒去年4月份在台東搭乘遊艇出海時遭大浪捲下船底，腿部遭船底的螺旋槳吸去，導致腿部多處骨折及擦挫傷，事後恩齊兒控告遊艇駕駛周姓男子「殺人未遂」，但台東地檢及花蓮高分檢先後對周男不起訴處分，恩齊兒不滿向台東地院提交再議，也遭駁回。

恩齊兒去年四月在臉書自曝到台東工作時，在上船出海時遭大浪捲下船底，她當下拼命掙扎，但腿部不斷遭船底的螺旋槳吸去，部分小腿遭螺旋槳削掉，所幸最後海巡隊及時趕到，將她救起，事後她也控告遊艇駕駛周姓男子殺人未遂。

據判決書指出，恩齊兒去年4月26日搭乘遊艇出海時，因海面風浪過大而翻覆落海，被捲入船身，導致恩齊兒受有下肢多處撕裂傷、右腳雙踝開放性骨折等傷。

台東地檢署經查，認定周男為合法駕駛遊艇，經海巡單位同意放行出航，且周男與恩齊兒素不相識，彼此無重大仇怨或利害糾葛，恩齊兒所受之傷害尚不足以立即致命，以殺人未遂罪嫌疑不足將周男不起訴處分。

恩齊兒不服台東地檢不起訴之處分，聲請再議，經花蓮高分檢再議仍因證據不足等理由駁回，她再向台東地院提起再議，法官認為台東地檢的不起訴、花蓮高分檢駁回再議處分合理，駁回上訴。