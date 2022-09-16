高雄登革熱疫情延燒，國內今新增1例本土登革熱病例，為左營區1名40多歲男子，曾前往昨日公布個案的前鎮區住家，研判與前鎮區群聚相關。這起群聚自9月6日以來，共累計16人確診。

今日這名個案為居住在高雄市左營區的40多歲男子（案16），男子在9月11日出現發燒、肌肉痠痛、腹瀉、關節痛等症狀，分別於9月12日、14日就醫並收治住院，經院所通報檢驗後確診感染登革熱，目前仍在住院觀察中。

這名男子近期無國外旅遊史，主要活動地點以高雄市左營區住家及鳳山區工作地為主，近日曾前往昨日公布的案15前鎮區住家，且病毒定序屬登革病毒第1型，依活動史初步研判可能與本次群聚感染相關。

為防範疫情擴散，衛生單位已安排前往個案住家及活動地進行孳生源清除、病媒蚊密度調查及緊急化學防治等措施。這起群聚自9月6日出現首例確診個案後，已擴大採檢1178人，其中9人PCR陽性、1163人陰性，其餘6人檢驗中，另有6例為院所通報採檢確診。

根據疾管署統計，國內今年截至目前共累計18例登革熱本土病例，分別為高雄市16例及台中市2例，另有33例境外移入病例，感染國家分別自越南（20例）、印尼（6例）、菲律賓（2例）、新加坡（2例）、泰國（1例）、緬甸（1例）及宏都拉斯（1例）移入。

依監測資料顯示，國際登革熱疫情上升，鄰近的寮國、柬埔寨、越南、菲律賓、泰國、斯里蘭卡及馬來西亞疫情處高峰或持續上升，並高於去年同期。另美洲地區疫情持續，累計報告超過227萬例，以南美洲巴西逾201萬例報告數為多，已為去年同期2.4倍，祕魯、哥倫比亞、尼加拉瓜及墨西哥等疫情亦嚴峻。

近期國內各地仍有降雨機會，疾管署呼籲民眾加強住家戶內外環境整頓及孳生源清除，落實「巡、倒、清、刷」；若需長時間在戶外活動，請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑；如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫，並告知活動史，以利醫療院所即時診療及通報。此外，也請醫療院所提高警覺，加強詢問就診者的TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），並可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報。