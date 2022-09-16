永慶不動產竹科悅揚仕新加盟店專案協理吳佳修，加入永慶不動產才11個月，以平均8到9天就成交1件的速度，創下近1,400萬元的業績！他開心表示，聯賣制度讓銷售加速，最快接案當天就能幫屋主賣出。

自明新科技大學電子系畢業，吳佳修旋即加入電子業當助理工程師，2年多來，看著30多萬元的年薪、及一成不變的工作內容，開始有了轉換跑道的想法。求學時就對房地產有興趣，更曾經夢想當包租公，因此很早就開始留意不動產相關資訊，為追求更寬廣的事業舞台，18年前轉進房仲產業，進入信義房屋，前後服務共17年後，去年以專案執行經理的身份離開。

在信義房屋期間，吳佳修拿過很多獎項，包括多次獲得「千萬業績經紀人」、「單月全台成交件數Top 1」，還有「全台年度成交件數Top 4」，加上7次「單季服務品質獎」、2次「年度服務品質獎」。他表示，因為熟識的前同事創業加盟永慶不動產，讓他也決定轉換跑道，去年9月起加入永慶不動產，家人都很支持這個決定。

永慶不動產聯賣制度能與友店跨區、跨品牌合作，不論是銷售或配案速度都加快許多。（圖/ 永慶房產集團）

跨品牌聯賣威力強 事業範圍擴及全台

轉職之後，吳佳修發現永慶不動產最大的優勢之一就是聯賣制度，比起前東家，不論是銷售或配案速度都加快許多。他分享：「信義房屋都是直營店，沒有跨區服務的機會，但是永慶不動產的聯賣制度，接案之後就有永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋和台慶不動產全台超過1,200間加盟店一起銷售，能夠搜尋配對的案源更是大幅增加。」

只要客戶有需求，透過系統聯賣合作，全台各地都能為客戶服務，加入永慶不動產近一年來，吳佳修已經成交過在宜蘭的土地、新北土城的住宅等物件，也讓他今年聯賣率上看3成，其中，幫客戶在宜蘭找到的土地案件，就是跟當地的有巢氏房屋合作聯賣達成的。

他表示，每個案件的成交速度不一樣，但是有了聯賣助攻，委託案最快1天就能成交。以最近成交的案件來說，接受專任委託之後，案件一上架，就有同事及永慶四品牌友店夥伴合作配件，一天內就安排20多組帶看，因為總價符合首購族，當天就找到買家，吳佳修笑說「這就是上千店、跨品牌聯賣的威力！」

吳佳修僅用一季的時間，就追平過去一整年的收入，事業再創高峰。（圖/ 永慶房產集團）

為客戶使命必達 年收入創人生新高

去年9月加入永慶不動產後，吳佳修在工作上努力衝刺，前3個月就達成近500萬元的業績，並僅用一季的時間，就追平過去在信義房屋一整年的收入。加入永慶不動產至今11個月，也累計創造了近1,400萬元業績，收入翻2倍成長、更創下自己人生新高點！

值得一提的是，今年成交已超過27件，平均8到9天就能成交1件，成交產品從中古屋、預售屋、店面、土地都有，新竹的竹北、寶山、竹東都在服務範圍。吳佳修笑說：「在永慶不動產做業務，產品類型廣、服務範圍也廣，全台四品牌的聯賣合作，只要客戶需要，沒有達不到。」

職涯經歷過幾次房地產景氣變化，吳佳修坦言「面對大環境起落，積極把握每個可以服務客戶的機會。管理好自己，才能提高工作績效！」而永慶房產集團提供的科技工具帶來很多幫助，除了快速配對，還有客戶資料、行銷、案件管理等，讓作業更有效率，能以最快速度、幫客戶完成委託。

吳佳修雖然不負責管理工作，但仍不吝傳授服務經驗給後進，助團隊有更好的表現。（圖/ 永慶房產集團）

誠實服務助客戶圓滿成交 傳承房仲優質理念

吳佳修亦落實「誠實服務」理念，坦白告知屋況所有瑕疵，若後來出現狀況，也會積極協助買賣雙方處理，盡快圓滿解決問題，做好售後服務工作。

「幫助客戶一圓成家夢、順利完成不動產買賣，是入行18年來推動自己前進的動力。」吳佳修認為，在自己喜歡的領域中有不錯的收入，還能讓買賣雙方開心成交，延續良好的房仲服務理念，是一件很有成就感的事。

而在經驗傳承上，他也不遺餘力，雖然沒有負責管理工作，但是看到很多新進同仁加入團隊，也會不吝於傳授客戶服務經驗，幫助這個大家庭的整體表現更好。

有3個孩子的吳佳修，習慣有效率工作，下班或休假時間就完整留給家人！過去會透過看電影抒發壓力，自從搬到空間大一點的房子之後，園藝成為人生新嗜好。面對進入永慶不動產的第一個完整年，他希望2022年業績能破1,000萬元，邁向人生全新里程碑。