美系外資針對股王信驊(5274)出具最新研究報告，直指BMC(遠端伺服器控制晶片)市場目前短線前景仍不穩定，故重申信驊「劣於大盤表現」評等，將目標價由2105元下調到1550元。

美系外資表示，信驊由於最主力業務BMC(遠端伺服器控制晶片)市場目前短線前景仍不穩定，加上第三季營收恐相較第二季有所下滑，且後續第四季營收要到10月才會有較明朗的表現，因此，重申信驊「劣於大盤表現」評等，將目標價由2105元下調到1550元。

美系外資進一步說，根據供應鏈調查顯示，信驊近期一個月中訂單數約有5%幅度的修正，使得第三季營收至今可能低於本身對信驊以及市場預期的水準。

儘管目前市況不確定性增加，但信驊日前仍強調，儘管第四季BMC出貨量將比第三季減少，但因為有mini BMC新品將開始放量出貨並貢獻業績，故第四季營運仍有望寫下今年以來新高表現，對於今年業績可望年成長45%有信心。