酷航自從2012年9月18日首架新加坡飛往台灣的航班於桃園國際機場降落後，即將迎來在台灣營運10周年。為滿足國際旅行市場復甦，酷航將於10月底復飛台北－首爾、台北－新千歲航線，既有的東京與新加坡航線也將增班。

2020年疫情前，酷航在台灣每周營運68班，共有6條航線往來台北新加坡、日本東京、北海道、韓國首爾、高雄新加坡與大阪。

在酷航迎接來台營運10周年前夕，宣布今年10月底起，復飛台北－韓國首爾每周5班、台北－北海道新千歲每周3班；現有台北－東京亦將增班為每周7班每日飛航、台北－新加坡航線也將增班為每周18班。

酷航表示，台灣旅客可透過酷航台北－新加坡綿密的班次，經新加坡樟宜機場中轉，前往新航集團遍佈全球的目的地。今年10月底起，酷航台灣航班將營運每周33班，為台灣即將邊境開放的旅遊需求，做好充足準備。

酷航執行長湯康莊表示，酷航航網覆蓋亞太和歐洲地區16個國家的72個目的地，運送了超過6700萬熱愛旅行的旅客。隨著各國邊境政策逐漸放寬，公司期待再度引領旅客體驗世界各地的豐富文化，享受旅行的樂趣，探尋無限可能。