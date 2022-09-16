台灣民眾黨今展開「居住正義連儂牆」活動(邱新博攝)

年底選戰逼近，台灣民意基金會今公布最新民調，政黨支持度台灣民眾黨上升7.5個百分點來到20.9％，超車國民黨的15.4％，對於最新民調，民眾黨立委、選戰小組召集人蔡壁如表示，民進黨經歷了一連串的內政問題讓民眾厭惡，相對的民眾黨維持黨內穩定、一步一腳印的公布政見，是得到肯定的原因。

台灣民意基金會公布台灣民眾政黨支持度最新民調，22.4％支持民進黨、15.4％國民黨、20.9％民眾黨；與上月相較，民進黨支持度重挫7.8個百分點，民眾黨激增7.5個百分點，且只落後民進黨1.5個百分點，成為第二大黨。

民眾黨秘書長謝立功表示，對於民調結果抱著誠惶誠恐的心態，若有做不好的地方會繼續改進，民調高的話，也會了解民眾認同民眾黨的部分；「台灣需要新的政治文化，也相信有更多的朋友會認識我們，也是對我們有更大的激勵。」

蔡壁如指出，民眾黨民調會逐步上升的原因，關鍵在黨內維持穩定、且有按部就班的公布政見，讓民眾更認識民眾黨；另外，民進黨歷經了最近的論文門、內政的問題，「大家不要忘了柬埔寨事件、殺警案、陳時中推出了一系列荒腔走板的政見，大家開始對民進黨感到非常厭惡。」相對的台灣民眾黨一步一腳印得到民眾的政見，逐步成長，也將讓全黨站穩今年底選戰的腳步。

對於年底選戰的目標，蔡也表示，希望在台北市長柯文哲的主政之下穩住台北，另外新竹市是比較看好能勝出的縣市，希望能印戰戰兢兢的拿下。