民進黨抹紅招術都那幾招？ 趙少康酸「沒出息」：老狗玩不出新把戲

慈濟基金會執行長顏博文日前透露去年慈濟採購BNT疫苗時遭勸阻、刁難，資深媒體人周玉蔻不滿，並抹紅慈濟是「中共自己人」，引發議論。對此，中廣董事長趙少康痛批民進黨先放任媒體跟側翼去抹紅在野黨、抹紅和自己意見不合的團體，接著綠營政治人物就裝清高、搞人設，「抹紅他人不沾手」的惡質套路，早就被民眾看透了。

趙少康16日在臉書撰寫「連慈濟都抹紅，民進黨老狗玩不出新把戲」一文。他指出，一到選舉，連捐疫苗給政府、解民眾燃眉之急的慈濟，都能被抹紅，講得還不是「中共同路人」而是「中共自己人」，照民進黨這種抹紅的套路繼續下去，今年年底選舉結束，台灣會有超過7成的人都變成中共同路人。

趙少康指出，慈濟在全世界行善無數，捐贈疫苗對民眾又有大恩，現在卻要因為選舉被抹紅，抹紅的人良心安嗎？內心過得去嗎？民進黨現在已經精神錯亂到連同黨的王世堅、鄭寶清、高嘉瑜都會被抹紅，只要跟黨中央意見不合就要「殺無赦」，這已經不是黨同伐異，而是連黨內都要「鬥爭、肅清」，無怪會被鄉民稱呼為「綠共」，還真是一點不冤枉。

趙少康提及，民進黨執政到到現在，拿不出好政策、展現不出好能力，就剩一招「抗中保台」抹紅老套路，好像只要有「抗中保台」的大帽子做附身符，就可為所欲為、什麼壞事都可以幹，實在很沒出息，更是台灣最大的災難。

趙少康也痛批陳時中到昨天還想用「自己的言論自己負責」做切割，「但當初在上節目時，陳時中聽到慈濟被抹紅的言論時，明明沒有出言反駁、更在旁邊微微點頭」。趙少康諷刺表示，民進黨先放任媒體跟側翼去抹紅在野黨、抹紅和自己意見不合的團體，接著綠營政治人物就裝清高、搞人設，「抹紅他人不沾手」的惡質套路，早就被民眾看透了。

最後，趙少康問陳時中，如果真想切割，願不願意先承諾未來不再上這類節目？敢不敢保證當疫情指揮官從來沒有事先爆料、外流資料給特定媒體人？「側翼媒體抹完了人，不想沾手就想逃？陳時中好膽嘜走！」