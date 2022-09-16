台中市長盧秀燕與台中市議員參選人楊大鋐昨天在西屯區舉行首場施政說明會，現場湧入600多位民眾。（盧秀燕競選總部提供／張亦惠台中傳真）

台中市長盧秀燕爭取連任，15日晚上與國民黨台中市議員參選人楊大鋐舉行首場施政說明會，現場有600多位鄉親與會，競總指出，15日起市長會利用下班時間或假日與國民黨市議員參選人舉辦施政說明會，預計舉辦34場。

盧秀燕競選總部表示，「鄉親來燕會」市長將親自與市民報告當前市政建設、各區發展與未來政見，透過與鄉親面對面的交流互動，讓市民好朋友了解過去四年秀燕市長施政的成績，與台中發展願景，更能與各地議員參選人營造團結氣勢。

首場「鄉親來燕會」在楊正中議員與參選人楊大鋐安排下，座談會辦在西屯區一處汽車檢驗廠，現場湧入近600人，市長到場時，先向滿場鄉親表達感謝，都是市民好朋友的支持，讓她在三年多前當選台中市長，才能逐一兌現選舉承諾，讓台中市成為全國矚目的幸福城市。

盧秀燕提到，長輩要顧好，年輕人也要相挺，過去台中市的生育津貼10年沒有調整，在她努力籌措預算下，從今天元旦開始，台中市生育津貼倍增，每一胎從1萬提高到2萬，雙胞胎津貼變4萬，用最實質的方式體貼爸媽。市府還努力推動雙十公車，市民朋友上山下海到台中各地，每趟最多只要十元，大大減輕交通費。

楊大鋐表示，他參選有三大使命，包括要讓鄉親過好日子，協助青年好發展，以及讓長輩好養老，因此未來他當選後，要積極協助秀燕市長讓台中國際會展中心早日完工，推動台中會展產業發展，增加台中就業機會，更要持續支持秀燕市長的台中好宅政策，讓在台中打拼的青年朋友住得起住得好，落實居住正義，最後楊大鋐以自己育兒的經驗，要與秀燕市長持續推動公托、公幼倍增，推動親子館建設，持續讓台中宜居好生育。