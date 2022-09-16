新北市藍星學校為響應每年9月第3個周六的國際淨灘日，由野柳國小、貢寮國中、三芝國中及和美國小等校號召鄰近學校，15日至19日間在北海岸三芝、野柳海王星碼頭一帶、東北角龍洞灣及龍門附近的沙灘展開淨灘活動；新北市教育局長張明文表示，未來希望持續以「親海、知海、愛海」為課程核心目標，持續推動海洋教育。

藍星學校多為鄰海或偏遠學校，海岸、沙灘本是生活環境的一部分，透過學校辦理淨灘活動，讓孩子深植海洋生態永續觀念，並以實際行動，為家鄉、為社區、為比鄰而居的海洋生物做出改變；這次藍星學校齊聚淨灘，發揮影響力號召鄰近學校共襄盛舉，希望未來能擴大到更多非鄰海的學校，一起守護海洋，珍惜環境。

首次參與活動的三芝國中學生周佳慧說，自己原本對淨灘沒有太大的感覺，等到實際到了海灘，才發現到處都是塑料垃圾及廢棄捕魚用具，又在影片中看到誤食塑料而死亡的海龜，更是震撼。還有，淨灘過程中可以和同學一起合作，增進彼此的感情，這是一段美好的回憶。

參與淨灘活動多次的和美國小學生黃裕宸說，我看過海龜被丟棄的漁網纏住，海裡生物也會誤食「水母」般的塑膠袋，而造成死亡；野柳國六年級學生林聖哲則說，海岸邊消坡塊上總是卡了好多垃圾，想想有可能是釣客留下來的，自己想跟他們宣導維護海洋環境的重要，希望大家一起努力愛護海洋環境，攜手來淨灘，為環境盡一份心力。

響應此活動的野柳國小校長張錦霞表示，學校持續辦理淨灘活動，帶領孩子到海邊撿拾垃圾及清理沙灘，淨灘活動後學生常會相互提醒少用吸管，不亂丟寶特瓶及塑膠袋，走到海邊也會自發撿起垃圾，行為改變比老師、家長一說再說還有用。本次由臨海的藍星學校出發，希望能發揮更多影響力，激發出更多的愛護海洋的行動力。

新北市教育局長張明文表示，新北市目前有31所「藍星學校」，自97學年起逐步深耕海洋教育，107學年度搭配教育部「守護海岸、食魚教育、減塑行動」主題，研發全國首創18套海洋教育市級課程，109學年度開始全面推廣海洋教育市級課程，以「親海、知海、愛海」為課程核心目標，持續推動海洋教育。

教育局表示，新北市響應行政院「向海致敬」理念，結合海洋教育及環境教育實踐「生活海洋、海洋生活」的理念，讓學生將海洋知識並應用於生活中，呼應聯合國永續發展目標SDGs「第14項：水下生命」及「第17項：夥伴關係」，讓學生從淨灘中欣賞新北海洋之美，瞭解與同學的團結、合作、溝通與自發性行動，都有助於海洋環境的維護，提升培養愛護海洋生態、維繫海洋生命的保育之心。