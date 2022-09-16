藝人納豆今年1月腦出血緊急開刀，住進加護病房後，女友依依不離不棄陪伴在旁細心照顧，病情也逐漸恢復，如今在家進行休養，不過這段戀情卻被網友酸是「愛慕虛榮」，讓她坦言非常難過，不過挺過酸民謾罵後，她在臉書曬出辣照，傲人身材曲線全被看光，立刻引起網友熱議。

依依昨(15日)在臉書分享一段心靈雞湯，內容寫道：「你什麼都會有，你可以又有錢又有愛，又有美又健康，又聰明又能幹，有夢想、事業，又有想要的一切，過著自己想要的人生，告訴自己你就是配！你就是該得到一切！你就是要允許自己配」，接著還特別強調「別讓社會告訴你怎麼做，定義美的標準就是你自己OK？」藉此勉勵所有人不要害怕被世界看到 ，也不要活得畏畏縮縮、自怨自艾。

依依也隨文附上一系列辣照，只見她身穿黑色繞頸洋裝，中空裝扮不僅讓胸前雪白肌膚全被看光，一對傲人車頭燈更是露出大半截，此外，裙襬更是開高衩露出修長美腿，更不忘對著鏡頭擺出撩人姿勢，火辣好身材一覽無遺，讓人看了眼睛大吃冰淇淋。

對此，網友紛紛留言：「豆哥上輩子修來的福氣」、「人美心更美的依依，真希望我兒子將來也有機會遇到像妳一般的女孩」、「把納豆救活的天使」、「過好自己想要的生活，快樂最重要」、「人美又有情的優秀女生就屬依依，你好棒」。