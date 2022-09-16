和平警分局15日邀請「交通部路老師」曾光明至天輪里活動中心為長者宣導路口安全。（和平警分局提供／陳淑娥台中傳真）

和平警分局15日邀請「交通部路老師」曾光明至天輪里活動中心為長者宣導路口安全。（和平警分局提供／陳淑娥台中傳真）

為提升年長者用路安全，且配合9月份交通安全月，和平警分局15日邀請「交通部路老師」曾光明講師至天輪里活動中心為長者宣導路口安全，期能讓他們增強用路安全觀念，避免交通事故發生，也獲得長者笑聲、掌聲及肯定，反應非常熱烈。

根據研究，高齡者因身體機能漸趨退化，動作較遲緩、視力退化，且注意力及辨識力下降，致反應時間變遲緩，這些身體狀況都會嚴重影響到用路安全，據統計，國內交通事故死亡人數，65歲以上高齡者比例偏高。

曾光明針對行人路權使用、肇事責任問題、行人未依規定行走行人穿越道，及未依標誌、標線、號誌指示等用路觀念宣講，特別以客家話及台語叮嚀與會者晨間運動或夜間外出時，記得要穿著鮮豔衣服、佩戴反光配件及攜帶警示照明燈，並注意來往車輛，以確保安全。

「交通部路老師」是協助推廣高齡者用路安全的得力幫手，由於本身也是高齡者，更了解銀髮族的交通安全需求，因此可藉由其宣導，讓高齡者更容易了解，降低老人交通事故比例，確保老人交通安全無虞。

和平警分局表示，考量長者身體機能漸趨退化，影響到用路時安全，因此特別請路老師為轄內長者闡述「路老師用路安全宣導」觀念。也特別提醒汽、機車駕駛人行經和平山區道路時，要放慢行車速度，如遇長者過馬路時，亦應禮讓老人家，禮讓行人，共同提升「行」的安全，避免交通事故發生。