上海航交所公布最新上海出口集裝箱運價指數（SCFI），本周跌幅較上周僅小幅收斂，仍重挫9.74％，連續第14周下跌，來到2312.65點，下跌249.47點。主要遠洋航線依舊呈現重挫走勢，美西線大跌12.46％，來到3050美元，下周將面臨3000元關卡保衛戰。

本周運價跌勢不止，遠東-美西線每FEU(標準40呎櫃)來到3484美元，下跌434美元，跌幅12.46％；遠東-美東線每FEU(標準40呎櫃)為7176美元，下跌591美元，跌幅7.61％；遠東-歐洲線每TEU(標準20呎櫃)為3545美元，較上周下跌332美元，跌幅8.56％；遠東-地中海每TEU(20呎櫃)運價3777美元，跌破4000美元，下跌445美元，跌幅10.54％。

近洋線方面，遠東到日本關西及關東每TEU(20呎櫃)都下跌4美元，分別為321美元及311美元；遠東到東南亞每TEU(20呎櫃)下跌60美元，為403美元，跌幅12.96％；遠東到韓國下跌12美元，為265美元。