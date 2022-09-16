美國消費者金融保護局（CFPB） 周四宣布，該聯邦機關擬開始將Klarna、Affirm Holdings等「先買後付」（buy-now pay-later,BNPL）公司納入監管，因為這些公司快速成長的融資產品恐給消費者帶來不利的影響。

為了解決2008年金融海嘯時期的金融業弊端，歐巴馬政府成立了CFPB。目前該監管機構尚未將BNPL公司或其產品納入監管，但之後將發布指引或規範，使BNPL產業與信用卡公司的監管標準達成一致。CFPB並表示將對BNPL產業實施適當的監督檢查。

在通膨高漲導致資金成本上揚、美國消費者支出減少之際，此舉料將給這個新興金融科技產業帶來更大的衝擊。

BNPL概念股今年以來表現低迷不振，Affirm已經下跌逾75%，Zip跌79%。Klarna的估值在7月份暴跌約85%。

受到美國可能收緊監管的消息打擊，周四Affirm股價下跌1.40%，收在23.99美元。澳洲公司Zip周五重挫4.65%收在0.82澳元。

CFPB在去年調查後發現，BNPL服務商Affirm Holdings、Block旗下Afterpay、Klarna、PayPal和澳洲Zip Co在2021年總共提供1.8億筆貸款，金額總計達到242億美元，較2019年暴增200%以上。

CFPB在報告中對這些公司的產品可能對消費者構成的風險表達擔憂，稱調查的五家公司缺乏標準化的資訊披露，以及消費者可能面臨負債超出資產（overextended）的問題。尤其是BNPL公司不用向信用調查機構提供數據，因此放款者可能無法完整了解借款人的負債情況，包括在對手公司的BNPL貸款。

代表Afterpay、Klarna、PayPal和Zip的「金融科技協會」（ Financial Technology Association）執行長Penny Lee發布聲明表示，這份報告明確顯示對於高利信貸產品而言，BNPL是極具競爭力的替代品。我們期待繼續與CFPB等監管機構合作，以推動有利於消費者的成果。

另一方面，管理諮詢公司cg42周四發布調查報告指出，在2022年至2025年期間，美國的BNPL客群估將成長27%。然而到了2025年，美國BNPL客戶的未償債務估將達到150億美元。此外，在2,000多名受訪者當中，約84%表示BNPL消費模式讓他們購買原本無法買的東西。39%受訪者表示他們因為逾期付款而支付滯納金。