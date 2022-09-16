民進黨台北市長參選人陳時中接受周刊專訪，承諾當選市長，會爭取孩子的遊戲權，對此，台北市議員參選人陳思宇批評，當時造成北市遊具檢驗大塞車的就是衛福部，如今陳變成市長參選人，人設改變重視起孩童權益，相當可笑。

陳思宇表示，北市芝山公園的共融遊戲場在台北市長柯文哲上任後重新整建，讓設施更安全性，不過卻因檢驗問題，一再拖延開放，有家長們在圍籬鐵架上貼出「驗收要多久，孩子都要長大了」的紙條，她積極與各單位會勘才終於完成檢驗，讓孩子們可以快樂遊憩。

陳思宇指出，陳時中接受周刊專訪，強調若自己當市長「希望把台北市推動成一個兒童能快樂成長的都市」，實在可笑，造成北市遊具檢驗大塞車的就是衛福部，怎麼當時的衛福部長陳時中，如今變成市長參選人，人設改變突然重視起孩童權益，說要替孫子爭取「遊戲權」？

監察院調查報告指出，衛生福利部2017年修正「兒童遊戲場設施安全管理規範」，未做好政策影響評估，未考量市場檢驗量能，及管理單位能否於期限內完成備查等，讓2021年爆發全國兒童遊戲場的遊具檢驗塞車之亂，引發民怨，衛福部怠忽職守未事前預防，以致爭議蔓延擴大，嚴重影響兒童遊戲權益，確有違失。

陳思宇表示，陳時中擔任衛福部長5年5個多月，任內卻放任兒童遊戲場檢驗時間拖延，孩子們和家長從共融遊戲場設置好後檢驗到完成啟用，都一再等待，透過圍欄看著遊憩設備空擺卻玩不到。她也批評，陳時中為了民調，嘴巴喊著希望下一代能在遊戲與學習中取得平衡，但造成阻礙卻是自己，還讓孩子們的權益變成「空說的選戰策略」