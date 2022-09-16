乳癌為台灣婦女發生率最高的癌症，好發於45至69歲間的婦女。日前一名擔任性教育老師的同志媽媽吳少喬，PO出了一張側面乳房大面積瘀青的照片，宣告罹患乳癌的消息，原本面對疾病還能談笑風生的她，卻因為女兒問了一句話忍不住潰堤，整段過程曝光後，也讓許多網友濕了眼眶。

吳少喬在FB粉專《吳少喬，我是女同志，也是媽媽》分享發現身體有異的經過，當時她正在上性教育課，模擬親餵母乳的過程，摸到自己左胸上半部有一顆小硬塊，但時機在月事前後，所以她沒有特別放在心上，她無奈地說：「每次都叮嚀孩子們要多關心自己的私密部位，現在實在是打臉自己」。

過了近一個月，吳少喬工作告一段落，才告知太太乳房有腫塊的情況，太太著急地為她安排乳房外科看診，做了各項檢驗後發現，有一顆寬1.86公分的腫瘤，切片結果出爐是乳癌第一期。

面對這樣的噩耗，吳少喬起初還一派輕鬆地安慰另一半，但當女兒問起：「媽咪，你的檢查報告是良性嗎？」她卻忍不住潰堤，深吸口氣才說，「我得了乳癌，是第一期。跟之前與你說過的一樣，好好治療還是可以活很久」，而她心裡還有好多話難說出口，想問孩子：「你覺得你幾歲時，可以沒有媽咪，也能健康安全地活著？我有辦法活到你長大嗎？」

吳少喬坦言，如果沒有孩子，她勢必會放棄治療，甚至可能會把乳房硬塊的情況深埋心中。吳少喬說，臉書上PO出的瘀青乳房照片，雖然只有0.5公分的傷口，但被粗針戳了4次，瘀青的面積和位置真的讓人感到觸目驚心，如今確定要切除1/4乳房，還會因為化療變成光頭，「但如果這些改變可以讓我多活20年，我願意為了老婆孩子，和陪伴自己30年的大咪咪說掰掰」。

吳少喬解釋，發文目的主要是希望每一個人都可以更關心自己的身體，「讓身邊每一個愛你們的人，可以平淡幸福地過每一個歲月安好」。而這篇真摯的文章一出，讓許多網友看了忍不住濕紅眼眶，也紛紛留言為吳少喬打氣。