日前台中一名63歲魏姓男子因左側陰囊腫脹、下腹劇痛到長安醫院求診，經超音波檢查，被泌尿科醫生黃煒軒診斷為嵌頓性腹股溝疝氣合併小腸阻塞壞死，緊急接受切腸手術與疝氣修補，術後恢復良好；黃煒軒表示，疝氣如不定時炸彈，若發現股溝、鼠蹊部有異常突起，應盡早就醫。

據了解，魏男的疝氣症狀已約三年，他表示，症狀躺下時會消失，偶爾才需要靠手推復位，對平時生活無太大影響故未處理。最近因咳嗽用力造成陰囊腫脹，用手推也無法復位，加上下腹疼痛加劇才緊急就醫，沒想到「小手術變成大手術」，因腸子卡住壞死，必須切除。

黃煒軒指出，疝氣俗稱脫腸，是因為腹壁薄弱、撕裂，使腸子及其周圍組織出現缺口，而被擠壓滑出腹腔形成疝氣，其中以鼠蹊部的腹股溝疝氣最為常見，好發在男性、老人、慢性咳嗽、長期便秘者、有疝氣家族史或懷孕女性。

黃煒軒進一步說明，疝氣就像一顆不定時炸彈，平時沒有症狀，只是看起來會腫一塊，但若哪一天咳嗽太大力、便秘肚子一用力或搬比較重的東西，造成腹部壓力上升、腸子卡住無法復位，就會形成嵌頓性疝氣，必須馬上進行手術，避免引發致命風險。

黃煒軒表示，疝氣無法靠藥物治療，只能靠手術修補，利用人工腹膜來修補並加強受損腹壁缺口，這種手術疼痛低、復原快，通常患者術後住院約1～2天即可回復正常生活；並呼籲民眾—旦確定自己有疝氣，可以趁疝氣症狀未加重前接受微創手術，預防惡化加重。