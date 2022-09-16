下營北極殿玄天上帝廟把神明請到活動現場，為振興經濟還送發財金。(曹婷婷攝)

台南市立醫院安排民眾現場DIY。(曹婷婷攝)

台南市長黃偉哲(左)參觀每一攤的展覽內容。(曹婷婷攝)

台南市政府衛生局首辦「台南健康嘉年華」今天於大台南會展中心登場，4天活動估計吸引逾5萬人。台南市長黃偉哲說，健康嘉年華活動是打造台南成為健康城市一小步，我們每天滑手機看LINE、看新聞，充斥很多與健康、醫療相關訊息，人人都重視健康，希望藉此活動推廣正確健康資訊。

黃偉哲表示，市府致力推動長者及健康相關福利政策，透過市府新聞平台與官方Line發布周知，此次舉辦2022台南健康嘉年華，以「智慧、醫療、健康、美食」為主軸，融合食衣住行育樂等主題展出豐富多元內容，展覽地點位於今年剛開幕啟用的大台南會展中心，也希望讓更多民眾走進來這裡。

衛生局長許以霖說，這場健康嘉年華號召眾多優良業者參展，共有超過200個攤位，策展規畫包括市政府主題館、密室逃脫救災體驗館、虛實科技未來醫療館、健康樂活安心體檢館等4大主題館及特色智慧醫療區、生技醫藥保健區、傳統養生藥材區、府城特美食區等4大特色展區。

此次展覽也受到醫界支持，包括成大醫院、奇美醫院、安南醫院、台南市立醫院等多家醫院都前來設攤，展現台南豐沛醫療能量，許以霖說，光是線上登錄參加活動逾3萬人。

衛生局指出，為鼓勵長者施打追加劑，市府日前祭出打疫苗抽大獎，將於明天（17）日下午在展場公開抽獎並直播，獎項包括環保電動機車、節能電冰箱及黃金元寶，最大獎是1輛高級房車。抽獎後，於次上班日下午5點前公布於衛生局網頁，名單於公布後1周內以電話或簡訊通知中獎者，請民眾密切注意網站公告訊息。

值得一提的是，台南市各局處也都安排設攤，其中民政局找來安平開台天后宮、下營北極殿玄天上帝廟、鎮轅境頂土地公廟3間廟宇到場，其中，下營上帝廟、鎮轅境頂土地公廟還請示神明後，把神明請到場坐鎮。下營上帝廟指出，疫情以來對經濟影響很大，此次來坐鎮的三上帝代表財富，現場提供免博杯可送開運發財金，希望振興經濟。