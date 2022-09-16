警方趕到回收場時，已有部份鋼材已被融解及變賣。（民眾提供／李俊淇台南傳真）

燈下黑！新營區1名56歲楊姓嫌犯，在今年8月間，佯稱物主雇用2輛大型吊車前往茄冬一處私人土地上竊取25噸鋼材，載到回收場變賣超過60萬元，失主氣得向警方報案，並表示嫌犯選在人來人往的上班時段偷東西，實在有夠大膽。

警方調閱監視器畫面發現，8月初分別有不同的大型吊車2度前往該處吊走鋼材，隨後載往回收場變賣。警方深入追查發現55年次的楊姓嫌犯，大膽佯稱物主，雇用不知情的吊車業者吊走鋼材，載到回收場變賣，回收場業者不疑有他，也給予收購，警方最後與被害者趕往回收場時，已有部份鋼材被熔解及轉賣。

據了解，楊嫌在7月間受雇於嘉義的工地，也涉嫌偷開走老闆的自小貨車，再連絡回收業者，誆稱自己的車要報廢，並以車輛行照取信業者，業者交付新台幣9000元後，楊嫌即不見蹤影。

新營分局在深入追查後掌握犯嫌身分及行蹤後，近日將他逮補到案。楊嫌到案後坦承犯行，並稱晚上雇吊車偷東西更容易引起懷疑，所以才會選在白天下手，警方訊後依竊盜罪及詐欺罪嫌移送。

新營分局分局長斯儀仙呼籲，民眾對於自身財產應做好安全防護，工地加裝監視器或保全設施，才能避免遭竊。另請資源回收業者勿收購來源不明的物品，民眾遇有可疑人、車進出，立即撥打110報案電話報警，防範民生竊盜案件發生。