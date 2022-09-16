許多人的初戀雖然沒有並肩走向未來，但多年以後，你發現對方仍在你心中佔有一席之地！而有機會再相遇又要用什麼心情面對？一名新娘秘書服務過各種背景的顧客，卻怎麼也沒想到有一天會接到「初戀」的案子，原以為真正愛一個人分開後，不可能可以祝福他和另一個人幸福，沒想到當下心境卻超乎她預料。

女子透露見初戀結婚竟然反而希望他能幸福。(圖/翻攝自Dcard)

一名女子在Dcard分享「送初戀的新娘進禮堂」的貼文，表示自己已當新娘秘書近3年的時間，服務的顧客形形色色，沒想到因同事確診將手上業務轉交給她，才意外發現客戶竟是自己的初戀的新娘；原PO透露自己與初戀愛情長跑7年，但生活上的交集越來越少，最終兩人決定「暫時分開」，兩人分手後卻從此斷了聯絡，雖然原PO沒有明確表達，但她仍對復合保有期待，甚至坦言自己一直在等待對方。

五年後再相遇竟是在初戀的婚禮上，陪著新娘梳妝準備時聽著對方分享他們的愛情故事，也讓原PO明白當初的男孩已變成真正的男人，本以為無法真心祝福初戀的她，卻表示「情緒都慢慢淡化後，我們早就不是故事裡的那個人。」最後反而只想真心和對方說「欸，要幸福喔！」。

許多人的初戀在他們心中是個難以替代的存在。(圖/翻攝自達志影像)

貼文底下也引來網友感慨留言，「你好堅強、好善良，希望你也能幸福！」、「我默默留下眼淚哈哈...初戀真的就是這樣的存在...」、「互相祝福是最好的結束」、「以前我也不懂祝福前任的道理 這真的需要時間和歷練」；不過也有人大改畫風，開玩笑留言「跟前男友分手後考慮去當寵物溝通師 看看能不能PUA破解」、「我是殯葬師 我倒蠻想會一會我初戀的」。相信每個人對初戀都有不一樣的記憶，無論好的壞的都能讓自己更加成長「變成那更好的自己」。