民進黨新竹縣長參選人周江杰以政策咖啡館宣講政見，繼前次山前線交通政策，16日周江杰再針對湖口生命園區及竹東分土地利用分別發表意見。早前縣長楊文科規畫在湖口成立生命園區，遭到當地居民反對，周江杰認為應以生活家園取代生命園區。竹東則是透過現有土地重新規畫，發展原客青創基地，甚至還要從中興路打通竹林第2交流道，紓解交通。

新竹縣長楊文科將湖口生命園區計畫列為施政五支箭之一，但周江杰認為此計畫不但落伍且沒必要，一旦成真恐將讓湖口交流道交通壅塞雪上加霜。周江杰認為，葬禮的形式將隨著科技和觀念的改變而變化，環保自然葬已是當前潮流，目前新竹縣並無自然葬園區設施，未來他將推動將原有公墓邁向公園化，符合環保又節省墓地。

在地交通方面，毗鄰湖口火車站的達生陸橋因高架化設計造成視野遮蔽，導致兩側相鄰的商圈沒落，周江杰承諾未來將推動湖口段鐵路地下化可行性評估，通過後立即啟動地下化工程，並將舊鐵道予以保留，改建成鐵道公園，縫合都市，均衡發展。另外還針對台31線，從高鐵桃園站到湖口做延伸，打通湖口新埔之間交通節點，還要讓湖口第2交流道盡速建設。

周江杰在會中也提出他家鄉竹東鎮的政策，主要以現有土地重新規畫利用，改善竹東生活與發展。山線鄉鎮近年人口外移嚴重，要推動地方創生、吸引青年返鄉刻不容緩。未來將在山線樞紐城鎮竹東成立新的原客青創基地，預計將以目前使用率極低的竹東動漫園區作為場址，以族群共榮作為青創基地主題，吸引鄰近山線城鎮的原、客青年返鄉從事創業。

此外，竹東外五里地區受惠竹科發展，人口快速增加，民眾殷切期盼增設竹林第2交流道，周江杰認為在中興路三重里段有空間設置，另外他也要透過擴大都市計畫方法，取得二重文教用地做為在地發展。