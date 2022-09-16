傳統的保險給付，當保單受益人取得保險給付，而有由家人或其他人代為管理之情形時(例如受益人為未成年人或身心障礙者)，可能有不當挪用的風險存在；兆豐金（2886）旗下兆豐銀行為推廣信託2.0服務，近期積極推動的保險金信託，可避免保險理賠無法被妥善運用的風險，亦可藉由保險給付交付信託專款專用的特性，落實當初規劃保險的本意。

兆豐銀行表示，信託除了保護財產，更能確保「專款專用」，真正用於照顧受益人生活。將保險理賠款項搭配保險金信託，就能確保保險給付用在當初所設定的支出上，彌補了原先保險制度的不足，亦可彈性運用於重大或突發性支出，讓保險更有保障。

為推廣保險金信託服務，兆豐銀行推出「保險信託雙享」優惠活動，即日起至11月30日止，針對保險金信託之簽約費、信託管理費及修約費提供優惠，且簽約後不必馬上支付信託管理費，待保險理賠金入信託專戶後才會開始收取信託管理費。若父母擔心子女受領高額保險理賠金後無法好好管理、運用，就可預先透過保險金信託的專款專用機制，妥善地為子女規劃未來的生活支出，提供客戶多元的資產管理方式。

近期兆豐銀行與中華民國智障者家長總會簽訂合作意向書（MOU），客戶辦理身心障礙者信託，將可取得該會擔任信託監察人的服務，兆豐銀行持續強化身心障礙者族群的信託服務，實現家人的長期照顧規劃，協助父母雙老後，處理智能障礙者的財產管理問題，亦確保發揮信託的財產保障與專款專用功能。