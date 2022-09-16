2022台北國際照顧科技應用展在台北舉行，主軸為「打造照顧產業生態系 實現醫養大整合」。衛生福利部長照司司長祝健芳致詞指出，後疫情時代，台灣需要翻轉照顧觀念，未來將持續拓展多元創新照顧模式，比如公寓大廈設置日照中心，與住宿式機構相輔相成，延伸長照2.0的服務範圍。

資誠生醫產業合夥會計師蔡晏潭指出，在衛福部2021年9月6日衛部顧字第1101962253號函釋頒布下，住宿式長照機構收費基準將依據各機構檢具服務項目及營運成本分析，由機構所在地主管機關進行審核。未來住宿式長照機構業者要提升收費與營運利潤，需思考完整服務項目與創新服務模式，滿足被照顧者需求，進而帶動機構整體價值的提升。蔡晏潭強調，台灣照顧產業已經從蓬勃發展，逐漸進入規模經濟與微整合時代。長照機構需發展經營特色與提升服務品質，在政府特約收入之外，發展創新照顧自費市場，提升長照產業之整併與規模經濟。

青松健康集團總經理周孟賢分享長照產業上市櫃展望。他指出，長照服務產業化有助提升組織架構、經營管理、人才培育、財務健全、資訊透明及永續經營等指標，更能與社會福利相輔相成。他期待長照邁入資本市場將串聯相關產業鏈，包括長照營運、銀髮加值、科技智慧、醫療保健、銀髮地產與金融保險服務，打造跨產業整合生態系。

清福養老院院長陳意千分享向兒童借力量的經營模式，私立清福幼兒園為全台第一所長照機構附設幼兒園。陳意千指出，世代間學習對於長輩的生理、情緒、記憶力都有實質的幫助。而跨世代的交流，更可以吸引長輩願意說話和露出笑容。

和安長照機構院長王惠珠分享「如何在設立建置時準備，才能在危機來臨時輕鬆面對」的經營哲學。和安長照機構除了在室內設計上重視空間設計和安全細節，並有嚴格的感染管制監測機制，以確保在疫情期間零確診。王惠珠強調室內環境中存在的污染物包括粉塵、化學物質、微生物等，對長輩皆會造成健康影響。台灣室內空氣品質管理已實施自主管理品質標章，並納入醫院與護理之家的評鑑指標。照顧機構應重視空氣品質管理，以接軌國際環境、社會和治理(ESG)意識提升的永續發展願景。