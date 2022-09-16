「卡雷拉計畫」（Project Carrera）

展望未來大約10年的戰場，1架C-130放下裝有消耗性無人機的小托盤，這些無人機會立即飛向 F-35 編隊。

據《突發防務》（Breaking Defense）網15日報導，當F-35駕駛飛向敵方面對空飛彈時，他們會對控制的無人發出指令，如「搜集數據」、「前進並掩護」，或「尋找這個目標」。飛行員根據部分無人機搜集的數據，可以察覺可能的威脅，並靠其他在前方負責偵察的無人機所提供的資訊，獲得替代路線建議。

「臭鼬工廠」（Skunk Works）副總裁兼總經理柯拉克（John Clark）周三說，洛克希德馬丁（Lockheed Martin）希望，在新公開的「卡雷拉計畫」（Project Carrera）中，能實證這類技術。洛馬打算要砸1億美元（約31億台幣），以開發無人機、人工智慧（AI）、升級F-35，並研發能串連這一切的創新通訊技術。

「極速賽車手」（Speed Racer）消耗性無人機

而在即將登場的驗證中，將可以看到F-35和洛馬2020年公開的「極速賽車手」（Speed Racer）消耗性無人機群搭檔。然而，計畫最大的重心仍在於了解，戰機駕駛要如何在戰場上實際操縱這些無人機、這些無人機究竟能給飛行員帶來什麼優勢，還有要如何建立飛行員和人工智慧無人機間的信任。