盧秀燕表示，松強國小位於14期重劃區，占地3.5公傾，第一期工程經費2億1600萬元。(台中市政府提供／潘虹恩台中傳真)

為解決北屯區仁美國小新生爆滿現象，教育局積極設置新校松強國小，歷時三年籌備，今(16)日上午8時終於開工動土。台中市長盧秀燕表示，松強國小第一期工程經費2億1600萬元，全由市府補助，預計於114學年度招收18班學生，期盼讓當地的學童能就地入學。

盧秀燕表示，教育是社區最重要的基礎建設，擁有好的學習環境，才能為地方帶來長久的繁榮與發展，因此是自己優先注重的教育政策；由於北屯區人口成長，仁美國小已無法負擔持續增長的就學人口，即便每年招生都額滿，仍有許多學童須跨區就讀，在地市民不斷反映希望能新建學校，因此市府也積極籌備松強國小。

盧秀燕指出，北屯區近年來發展快速，除了現有的洲際棒球場及台中捷運帶，未來還有國道4號台中環線、國道1號銜接台74線交流道、台中漢神洲際購物中心、北屯區國民運動中心、台中巨蛋體育館等重大建設，未來將吸引更多市民遷入，期望松強國小能因應北屯區未來的就學需求。

盧秀燕說明，松強國小寓意呼應台語諧音「最強國小」，校址位於14期重劃區，佔地約3.5公頃，新設校工程第一期總經費2億1600萬元，將先完成35間教室，預定114學年度開始招收新生，提供鄰近學齡學生就近就讀的機會。

教育局長楊振昇則表示，未來松強國小將成為一所生態小學，建築師規劃以屋頂山形天際線的特殊設計，配合東面階梯式的建築主體，融入自然、擁抱環境，以豐富的生態與植栽形成學校最大的亮點；隨著區域的發展，教育局也將挹注更多的資源，繼續推動松強國小第二、三期的工程，提供好學校和好環境，讓家長放心，讓學生安心就學、快樂成長。