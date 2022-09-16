高雄市大樹區近幾年積極推動地方創業，吸引青年人才回流，加上亞灣區內的205兵工廠即將搬遷至大樹，可望帶動整體就業人口進駐，當地預售透天案成交價從800~1200多萬元都有，開價相對便宜，且自住剛性買盤穩固，房市具發展潛力，旺曜建設看準大樹未來發展，首次在大樹區推案，屆時公開推出時，將推出限量早鳥優惠價，讓年輕人買房圓夢。

旺曜建設16日舉辦透天別墅建案「埔尾案」開工典禮，位在大樹區中正一路423號旁，由旺曜建設董事長李振旺、旺曜建設總經理李昱廷親自主持，李昱廷表示，旺曜建設延續建築三品的理念「品格、品味、品質」，期望把最好的建築物留在大樹區，鼓勵年輕人根留在地，讓年輕人的第一間起家厝就買旺曜建設！

根據實價登錄公佈，德旺建設預售透天案「旺萊市三期」位於久堂路，成交價最高為1260萬元，已完銷的透天預售案「大墅武極」成交總價落在868~ 985萬元之間。電梯公寓「旺萊市三期」成交價也站穩2字頭，最高達21.1萬元，與2021年均價約18萬元相比，已有2成漲幅。

上揚國際實業代銷三處專案經理柯凱翔表示，大樹區的交通及就業可串連屏東高鐵特區、屏東產業園區以及屏東榮總，加上大樹近幾年積極推動地方創業，帶動地方微型產業，吸引青年人才回鄉，205 兵工廠未來也將在2024年遷移至此，預期會帶動整體就業人口進駐，房市具發展潛力。

透天別墅因土地持有坪數多，屬保值抗跌性強商品，近年來隨著地價不斷上揚，透天產品逐漸絕跡，李昱廷表示，這是品牌首次在大樹區推案，將興建在地難得一見的質感透天別墅，屆時公開推出時，將推出限量早鳥優惠價，讓年輕人買房圓夢！(記者張雅雲/高雄報導)