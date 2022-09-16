鄭家榆與納豆在訪問結束後開心自拍。（鏡電視提供）

鄭家榆憑電視劇《懷玉公主》走紅，她日前在納豆主持的鏡電視節目《誰來演戲》中，自曝當年拍《懷玉公主》時，受到幾乎全部演員的排擠，內心非常痛苦，「我隨身都帶著一個小酒瓶，沒事就要喝點威士忌，每天都在喝醉的狀態。」

納豆聽了忍不住皺起眉頭說：「這種情況下還要演出開朗、古靈精怪的角色，情緒上不會很拉扯嗎？」鄭家榆沒有正面回答，只是淡淡的說：「我覺得人生就是這樣，上帝不會給你你不能承受的苦，只可惜當時的我不知道這句話。」

過去不少關於鄭家榆的報導，都指她難相處、耍大牌等，鄭家榆哽咽說：「這真的讓我很挫折。」鄭家榆回憶，當時的她為了工作賺錢，就忽略了人性，「我沒有辦法收工後去玩，我就是演戲但我沒辦法社交。」長期處於這樣的狀態，讓鄭家榆終於正視問題，選擇暫時息影，並在過程中逐漸放下曾經的執念與埋怨。2013年再次回歸，終於學會與自己相處的鄭家榆笑說：「我現在容易相處多了吧！」

納豆為了訪問鄭家榆，把她演過的戲從最早的到近期的都看過一次，納豆直誇鄭家榆：「感受得到演技的厚度、整個人的自在度，看了非常舒服，真的很喜歡！」讓鄭家榆忍不住向納豆一再確認，「真的嗎？我好感動喔！」

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