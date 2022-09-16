農委會初步認定國民黨桃園市長參選人張善政研究案6篇重複度高，桃園市長鄭文燦說，政府委託案都有一定規範，農委會也把研究案上網，代表沒有保密可言。鄭文燦說，「這事情是非對錯很清楚了，蓋牌不會解決問題。」

對於張善政研究案部分，農委會已初步完成檢視，除就媒體報導提出相關疑義部分比對檢視外，並以比對工具iThenticate®檢視該計畫3年間提交之研究報告內容，經檢視結果確有疑義事項待釐清，約6篇重複度高。

鄭文燦說，政府的委託研究案都有一定的規範，事實上農委會已經把研究案上網，代表沒有保密可言，因為公開如果有助於促進公共利益，當然是要公開，如果抄襲剪貼拼湊，就能任意結案，也不符合政府單位委外研究的原則跟目的。

鄭文燦強調，事情的是非對錯很清楚了，也沒必要蓋牌，攤在陽光下是最好的立場。這段時間張善政說要開說明會，其實都沒有開，反而用終身保密條款規避監督。鄭文燦說，應該要公開、接受檢視，這事情是非對錯很清楚了，蓋牌不會解決問題。