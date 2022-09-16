中國公安部長王小洪強調，新時代的公安工作，會將防範政治安全風險放在首位，統籌境內外和線上線下，深入展開反滲透、反顛覆、反恐怖、反分裂鬥爭，有力維護國家政權、制度和意識形態安全，聚焦防範抵禦顏色革命；堅定支持港澳警隊等紀律部隊依法履行職責，保障香港《基本法》和《香港國安法》等法律有效實施，助力香港實現由亂到治的重大轉折，同時協助澳門保持和諧穩定，護航一國兩制行穩致遠。

王小洪在中共二十大下月中召開前，於官方《學習時報》撰文指，公安部會推動制定《中國反恐怖主義法》等法律法規，堅持「凡恐必打、露頭就打」。他提及，人民群眾的安全感，由2012年的約87％，上升至去年的約98％，中國成為世界上最有安全感的國家之一，要堅決同一切違反和損害「兩個維護」的言行鬥爭、堅決徹底肅清周永康等人，以及孫力軍政治團伙流毒影響，以及堅決清除對黨不忠誠不老實的兩面人和兩面派。

他又指出，要牢記「沒有網路安全，就沒有國家安全」，要展開「淨網」行動，深入打擊治理網路謠言和有害訊息，嚴防嚴打網路滲透攻擊竊密活動。