中國外交部發言人毛寧16日主持例行記者會。大陸《環球時報》記者提問稱，9月2日美方宣布佈總額11.06億美元的售台武器計畫後，中國外交部發言人表示，中方將採取堅決有力措施，堅定捍衛自身主權和安全利益。毛寧表示，美國向台灣出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是《「八·一七」公報》的規定，嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重損害中美關係和台海和平穩定。中方對此堅決反對，予以強烈譴責。

毛寧稱，為了維護中國主權和安全利益，中國政府決定對參與此次售武的雷神技術公司董事長兼執行長海耶斯、波音防務公司總裁兼執行長卡爾伯特實施制裁。

毛甯強調，中方再次敦促美國政府和有關方面恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，停止售台武器和美台軍事聯繫，停止製造台海局勢緊張因素。中方將根據形勢發展，繼續採取一切必要措施，堅定維護自身主權和安全利益。