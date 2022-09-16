真「恐龍家長」出沒，新北勢林口區近日一所小學接連３天被民眾目擊有「恐龍家長」在校門口送孩子上下學，甚至還進化「小小兵」，現場氣氛歡樂無比，引發網友們大讚「別人的爸爸總是不會讓人失望」。

一名網友在臉書「林口大家庭LinKou-Family」發文表示，「『恐龍家長』又來了，而且火氣很大喔」，原來是一名家長穿著噴火龍服裝，送孩子上學，其實這名「恐龍家長」疑似前幾天也身穿暴龍裝出現在校門口，今天這位爸爸果然不負所望還進化「小小兵」，吸引在場大朋友小朋友們的目光，現場氣氛歡樂無比。

貼文曝光後引發網友議論，紛紛大讚「感謝這位用心陪伴孩子的家長，讓孩子與其他家長們上學的途中，都不自覺的開心起來了」、「好期待明天會有什麼新梗」、「這位爸爸太有趣了，這屆小孩太幸福了，一輩子都會有早上有恐龍陪伴上學的回憶」、「別人的爸爸總是不會讓人失望」、「真的是恐龍家長」、「這位爸爸是不是家裡開道具出租，剛好藉此打廣告」。