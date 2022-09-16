雲林縣教育處長邱孝文（右）答詢縣議員李明哲（左）質詢表示，如何讓年輕人不被騙也不騙人，品德教育是根本。（周麗蘭攝）

雲林縣警察局長陳源輝今（16日）於縣議會答詢，今年1月至8月雲林縣被騙最多的是假投資詐欺共362件、第二是假網拍296件、第三是假解除分期付款268件。教育處長邱孝文表示，詐騙是近年很嚴重社會案件，去年起全面對國中小學生宣導詐騙形式；他也表示，如何讓年輕人不被騙也不騙人，品德教育是根本。

陳源輝16日答覆縣議員李明哲質詢詐騙案件氾濫表示，詐騙集團以散彈打鳥方式使個資流出，讓民眾誤以為對他們有害或有利，趁機取得個資，1月到8日累計全縣362件假投資真詐騙案、296件假網拍、268件解除分期付款詐騙、158件投資詐欺、100件詐取金融帳戶。

李明哲詢問欲前往柬埔寨工作之人是真被騙還是真要去騙人？陳源輝表示，根據刑事局出國資料分析，主要有4類型，一是親友招募，為了自己脫身詐騙親友出國抓交替；二是網路徵才廣告，誆稱工作輕鬆而誘騙出國；三是債務威脅，要求打工還清債務；四是假性被害人，原本就知道去東南亞要從事詐騙。

教育處長邱孝文指出，去年起雲林縣全面宣導詐騙預防，加強學童對於網路詐騙的防範，也配合警政單位、校外會也入校入班宣導，若有學生真的被騙，學校要立即做校安通報。

李明哲關切這8年來全台青少年犯罪率增加47％，應如何治本，不被騙也不騙人？邱孝文表示，根本是要從品德教育著手，教育處一直在推動品德教育紮根，使品德觀念融入課程，從老師本身做起帶動全校師生，成效已漸漸顯露，下月會有成果展。

斗六市鎮南國小校長梁博雍表示，該校透過生活體驗、書籍閱讀、環境布置、同儕間互動、感恩活動潛移默化，面向包括有品家庭、有品校園、有品體驗、有品生活等。