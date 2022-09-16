SEMICON Taiwan 2022今年展會規模創新高，吸引700家國內外廠商、共計2450個攤位，被稱為全球最具影響力的半導體展會。高市府經發局為爭取更多大廠投資、完備半導體S廊帶產業鏈，15日特別北上辦理招商說明會，介紹高雄投資環境與機會，以及近年半導體高階製程布局，吸引逾20家廠商代表到場聆聽，現場互動熱絡。

高雄市經發局表示，此次參與招商說明會廠商包含多元高科技產業別，有IC設計、半導體製造、設備及製造商、電子通訊、機械製造等業者，說明會中多家企業針對高雄園區進駐方式、投資獎勵政策、人才媒合規劃等主題提問，其中不乏知名大廠，對投資高雄展現高度興趣，後續投資高雄事務所將與廠商保持連繫，提供投資所需行政事務服務。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸日前曾於2022投資高雄城市產業論壇上指出，因全球地緣政治與供應鏈重組，加上中央大南方大發展與半導體S廊帶計畫推動，高雄掌握華麗轉身重要契機。

他認為高雄半導體產業發展以日月光封測為首，加上台積電先進製造、華邦電及材料專區，穩懋化工半導體、IC設計義隆和群聯等，過往少有如此完整供應鏈群聚在單一城市，高雄科學園區發展潛力不可小覷，可預見未來高雄能在全世界半導體產業聚落佔有一席之地。

高雄市經發局長廖泰翔指出，高雄早期發展石化、電子產業蓬勃發展，蓄積半導體產業能量，台積電已成功進駐高雄，完整半導體產業鏈拼圖，未來將依中央「大南方、大發展」計畫，建設南部半導體S廊帶，帶動產業轉型升級。