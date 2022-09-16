為促進桃園市基層籃球發展，並穩固桃園市三級籃球發展體系，建立桃園市優秀隊伍與全國各縣市具有實力之隊伍技術交流，國立北科附工於 2019年首辦「北科附工盃新南向國際籃球邀請賽」，接著在2021年辦理「桃園市北科燕盃籃球基層培訓站區域對抗賽」，希望透過運動技術的交流，增進與鄰近學校之情誼，進而提升籃球隊競技實力。

秉持一貫的初衷與理念，在北科附工陳勝利校長大力支持及體育署經費注挹下，今年國立北科附工更規劃了111年度桃園市北科附工盃籃球區域對抗賽，第一階段賽事已於7月順利落幕，第二階段賽事將於25日在國立北科附工樂群堂熱血開打！

為迎接即將到來的HBL資格賽，北科附工盃籃球區域對抗賽提供絕佳平臺作為資格賽前的試煉場、更可視為資格賽前的前哨之戰，因此將邀請高男甲組球隊共同參與，除了即將參與資格賽的球隊，同時亦有傳統勁旅球隊，相信屆時賽事精彩程度可以預期。8支參賽隊伍為地主隊北科附工、南山高中、光復高中、三民家商、永平工商、萬能工商、海星高中及三重商工，8支球隊於25日到28日四天進行單循環比賽，共計28場賽事。

本次賽事的精神口號為「Fight harder」，傳達的意念為，不論場下或是場上，永遠付出比100%多一點的自己，唯有不斷努力、更加拼搏，最終才能迎接甜美與勝利的果實！