國民黨桃園市長參選人張善政遭指農委會研究案涉抄襲，桃園市長參選人鄭寶清表示，對手張善政、民進黨鄭運鵬好像在演政治雙簧鬧劇，雙方喜歡歹戲拖棚，不想真的好好努力提出政見爭取認同。

鄭寶清說，農委會早就都對外說明已經把合約給⽴委們，⽽且媒體也早就揭露了部分合約內容，鄭運鵬⾝為⽴委早就應有完整合約，卻還每天逼張善政要公布，這豈⾮在玩「挺抄襲」的在搞臭「抄襲」的政治技倆，宛如「蛇⿏⼀窩」在演政治鬧劇，同樣難看。

鄭寶清質疑鄭運鵬，請問還在挺前新竹市長林智堅的論⽂沒有抄襲嗎？如果是的話，根本沒有資格批評指責張善政有涉及抄襲的問題，本⾝就是與林智堅的論⽂抄襲「共犯結構」，⼜如何能義正嚴詞且毫無羞恥⼼去指責別人抄襲呢？為了⼒挺林智堅沒抄襲，鄭運鵬的政治誠信已蕩然無存，品性人格也完全破產了，還有什麼資格與正當性去講張善政的研究案有涉及抄襲呢？為了選舉需要，難道就要搖⾝⼀變，變成「做賊喊抓賊」嗎？

鄭寶清也批張善政的農委會委託研究案，他說，既然抄襲疑點這麼多，農委會也「⼤刑伺候」動⽤各種人⼒、物⼒與⽐對⼯具，來找可能抄襲及「侵權」的⼤量疑點，並要張善政必須在9⽉30⽇前書⾯說明，就已經明顯證明張善政的確涉嫌抄襲及侵權情況相當的嚴重，這是牽涉到人格有無重⼤瑕疵、政治品性端正與否、清不清⽩的重要政治問題，絕對是參選直轄市⻑該說清楚講明⽩的問題，理應早就該正式站出來回應⾃⼰到底有沒有抄襲，卻⼀再閃躲敷衍拖到今⽇。鄭寶清強調，農委會的「限期書⾯說明」催命符既已來到，該就地坦⽩或伏法，就看著辦吧！甭想再⽤公權⼒政治迫害的藉⼝來拖到選後再處理！

鄭寶清表示，引述聖經的話，「是你們的話，是就說『是』，不是就說『不是』；如果再多說，就是出於那惡者！」張善政與鄭運鵬，⼀個抄襲，另⼀個挺抄襲，⾄今都還在硬拗或是迴避，來模糊⾃⼰所種下的政治惡果，難道真的還有臉⾯繼續選下去嗎？桃園人⺠的眼睛絕對是雪亮的，「請你們捫⼼⾃問吧！」